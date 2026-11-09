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Du nouveau dans le staff des Bleus
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 09:19

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Du nouveau dans le staff des Bleus

Du nouveau dans le staff des Bleus

Staff classé 3. Zinédine Zidane retrouve les Bleus pour une petite semaine, et avant d’affronter l’Italie, ce jeudi (20 h 45), quelques nouveautés sont à noter. On ne parle pas de la sélection de Pablo Pagis ou le retour de Kylian Mbappé, non, mais des coulisses. Ces petis espaces cachés, hors de la vue, mais terriblement importants. Ainsi, L’Équipe révèle ce lundi que le staff de Zinédine Zidane a subi quelques retouches . Un des intendants du coach est en arrêt maladie. Lors de cette trêve, il est remplacé par Julien Memeteau, ancien intendant des Espoirs. Un proche de Hamidou Msaidie, un des adjoints de ZZ, a également été promu comme adjoint au team manager, un certain Laurent George.

Jeux de chaussettes

Quelques couacs avaient émaillé le premier rassemblement : des soucis de chaussettes avant le match en Belgique par ci, des mauvais tours de vis de certaines paires de crampons par là. Zizou avait également raté le début de la Marseillaise en prélude de Turquie-France. Lors de ce même match, Mbappé avait également été aperçu avec le fanion de la Turquie mais n’avait personne à qui le confier. Le socks gate avait coûté 10 000 euros à la FFF, toujours selon L’Équipe .…

UL pour SOFOOT.com

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