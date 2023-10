information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 12:32

Du nouveau dans la liste de la sélection belge

La génération platine prend forme.

« Un changement par rapport à la trêve précédente. Tout d’abord, il faut toujours voir qui seront les prochains adversaires. Ces derniers seront forts physiquement, c’est pourquoi nous avons besoin de force et avons choisi Mandela Keita » . Domenico Tedesco n’en finit plus d’ajouter de nouveaux visages à la sélection belge, déjà différente de celle de décembre dernier quand les Diables Rouges étaient encore dirigés par Roberto Martinez. Cette fois-ci, le sélectionneur allemand a annoncé en conférence de presse qu’il a décidé de faire appel au milieu de terrain Mandela Keita, jeune joueur de l’Antwerp. La Belgique disputera deux nouveaux matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 : face à l’Autriche vendredi prochain, et contre la Suède le lundi 16 octobre.…

