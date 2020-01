Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Du mouvement à Barcelone, Dani Olmo signe à Leipzig Reuters • 25/01/2020 à 19:26









Du mouvement à Barcelone, Dani Olmo signe à Leipzig par Hugo Chalmin (iDalgo) Le FC Barcelone s'active légèrement pendant ce mercato hivernal. Le club catalan a trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour le transfert d'Alejandro Marques, 19 ans, qui débarque chez les Bianconeri contre 8 millions d'euros. En même temps, Matheus Pereira, prêté à Dijon jusque là, arrive en prêt au Barça avec obligation d'achat. En Bundesliga, le RB Leipzig réalise un coup intéressant en signant Dani Olmo. Le milieu offensif de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club allemand. Du côté de la Ligue 1, Nice a annoncé le départ de son international tunisien, Bassem Srarfi. L'ailier de 22 ans pose ses bagages à Zulte Waregem, 8ème du championnat belge. À noter également que Jermain Defoe va prolonger son aventure chez les Rangers. Prêté depuis janvier 2019 dans le club écossais par Bournemouth, l'ancien attaquant de Tottenham rempile pour une année supplémentaire sous les ordres de Steven Gerrard.

