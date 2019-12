Du Morvan à nos salons, la longue vie d'un sapin de Noël

9 heures du matin. Le soleil et le brouillard sont à peine levés dans le massif du Morvan que déjà des ouvriers s'activent pour couper, emballer et charger dans leur remorque les sapins qui seront vendus dans les magasins pour Noël. La mécanique est bien rodée : chez ce seul producteur de Planchez-en-Morvan (Nièvre), plus de 400 000 sapins doivent être préparés en quelques semaines.En cette fin novembre, c'est le pic d'activité pour les producteurs de sapins de Noël naturels. Pendant cette courte période, les Pépinières Naudet, premier producteur français, emploient jusqu'à 100 saisonniers. « On commence à couper début novembre, explique le patron de cette entreprise familiale fondée en 1876, Frédéric Naudet. Le gros de l'activité, c'est la deuxième quinzaine de novembre. Début décembre, la messe est dite, c'est déjà fini pour nous. »Dix ans pour faire pousser un sapinChaque année, les Français achètent 6 millions de sapins naturels pour les fêtes, dont environ 80 % sont produits dans l'Hexagone. Également président de l'Association française du sapin de Noël naturel, qui regroupe les professionnels du secteur, Frédéric Naudet constate que « le marché est stable, ce qui est très rare dans l'horticulture ».Une aubaine pour les producteurs, car la culture du sapin demande beaucoup de patience. En effet, contrairement à certaines idées reçues, les sapins de Noël ne participent pas à la déforestation : ils ont été...