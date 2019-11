Du mieux dans la libre circulation en Afrique

Se déplacer en Afrique deviendrait-il une simple formalité ? D'après la quatrième édition du Rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, c'est en tout cas de plus en plus facile. « Pour la première fois, les voyageurs africains ont un accès simplifié à plus de la moitié du continent », peut-on lire dans cette étude rédigée conjointement par la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Ainsi, pour les Africains, 25 % de l'accès au continent se fait désormais sans visas, 26 % en le réclamant à l'arrivée dans le pays.À noter aussi, 21 pays du continent se sont dotés de eVisas, à remplir en ligne. Un système qui facilite, là aussi, les déplacements. L'Afrique est plus accessible également à l'échelle mondiale. En 2008, 88 % de la population devait obtenir un visa avant de se rendre sur le continent. Dix ans plus tard, le chiffre tombe à 45 %, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Une aubaine pour le secteur. Aujourd'hui, l'Afrique s'impose d'ailleurs à la deuxième place des régions touristiques à la croissance la plus rapide, à 5,6 %, quand la moyenne mondiale table à 3,9 %.Lire aussi : Visas : l'Afrique en marche (ou pas) vers la libre circulation des populations ?Booster le tourismeSelon le rapport, les pays bénéficiant d'un fort taux de croissance dans le tourisme tiennent donc, logiquement, le haut du pavé. Les Seychelles et le Bénin, deux pays accessibles sans visa,...