Du luxe à la pêche, comment ce fabricant de fils de soie s'adapte depuis 200 ans

Les cliquetis mécaniques de la tresseuse résonnent dans le fond de l'atelier. Tel un système solaire accéléré, seize canettes tournent sur elles-mêmes mais aussi les unes autour des autres, dans un ballet saccadé, pour former un seul fil de soie. Ici du vert, là du violet, plus loin du turquoise ou du rouge... La technique de tressage, ancestrale, n'a pas évolué depuis 1820, date de la création de l'entreprise Au ver à soie. Cette société française, dont le siège est à Paris et les ateliers dans le Loir-et-Cher, s'apprête à rejoindre, cette année, le club des très rares entreprises bicentenaires du monde. Prouesse encore plus remarquable, le fabricant de fils de soie a su traverser deux siècles en restant aux mains d'une seule et même famille, les Boucher. « C'est mon arrière-arrière-grand-mère, Jeanne-Marie, qui a fondé la société en 1820 à Paris », rappelle Marc Boucher, cogérant avec sa sœur Nathalie, et représentant de la cinquième génération en ligne directe. Au ver à soie s'installe au cœur de cette effervescence textile parisienne, à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue Turbigo (IIe). Après les années troublées de la Révolution et de l'Empire, Paris est en train de renouer avec une activité industrielle sous la Restauration et le règne de Louis XVIII. La capitale produit les étoffes et les accessoires qui inondent les provinces. « C'est la grande époque de la corseterie, de la tapisserie... Les femmes sont habillées de soie, de la pointe des chaussures aux ornements des chapeaux, leurs vêtements, les froufrous... Les élégantes ont de la soie partout ! » s'émerveille Marc Boucher. Le passionné de 53 ans ne cache pas, dans un sourire mi-amusé mi-nostalgique, que son rêve « aurait été de vivre à la Belle Epoque ! » La société propose plus de 4000 références de fil. LP/Pierre Froger Au début du XIXe siècle, la boutique de deux étages, rue Turbigo, ne désemplit ...