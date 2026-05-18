Du jamais vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)

Sans forcer. Assuré de remporter son cinquième titre de champion de France d’affilée , le Paris Saint-Germain a fini la saison sur une défaite contre le Paris FC (2-1). Le club de la capitale termine tout de même avec six points de plus que son dauphin, Lens, mais tout n’a pas été parfait. Notamment offensivement. Avec 74 réalisations en championnat , ce PSG termine très loin des 92 buts inscrits en 2024-2025 et des 81 de l’exercice 2023-2024, les deux premières saisons à 34 journées.

En se basant sur la moyenne de buts par match, établie à 2,18 cette saison, il faut remonter à l’exercice 2012-2013 pour voir un championnat aussi peu prolifique pour le club parisien. À l’époque, le PSG avait terminé avec le total de 69 buts… dont 30 pour le seul Zlatan Ibrahimović.…

QB pour SOFOOT.com