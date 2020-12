Du G6 au G8 : Giscard d'Estaing, grand artisan du "club" des pays riches

Dans le contexte économique difficile marqué par le premier choc pétrolier de 1973, Valéry Giscard d'Estaing avait pris l'initiative de sacraliser un sommet annuel entre les grandes puissances économiques occidentales. Depuis, l'évènement a fait son chemin, s'ouvrant aux nouveaux géants et aux pays émergents.

Valéry Giscard d'Estaing, à Paris, en 1974 ( AFP / - )

Contestée pour ses allures de "club des riches", la rencontre annuelle entre les pays les plus industrialisés doit beaucoup à Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. L'ancien président de la République, élu en 1974, avait institué un an plus tard le sommet annuel des pays les plus riches, devenu le G8.

Préoccupé par les tensions économiques et monétaires après la crise du dollar en 1971 et le choc pétrolier de 1973, le président français a l'idée de transposer au niveau des plus hauts dirigeants des pays les plus industrialisés l'habitude prise par leurs ministres des Finances de se rencontrer informellement pour se concerter sur les questions brûlantes.

En novembre 1975, il réunit au château de Rambouillet les chefs d'État et de gouvernement des cinq pays occidentaux les plus riches de la planète (États-Unis, Allemagne fédérale, Japon, Royaume-Uni et France) et invite l'Italie à participer à la rencontre en tant que pays présidant la Communauté économique européenne. Le G6 est né. En 1976 à Porto-Rico, sous la pression des États-Unis, la présence de l'Italie et du Canada est institutionnalisée. On passe alors au G7. Au fil des ans, le programme de travail des dirigeants des pays les plus riches s'étoffe et s'étend aux questions diplomatiques, à l'environnement, etc. Les sommets tournent le dos à l'idée originelle de VGE de rencontres informelles à l'abri de la presse.

L'élargissement nécessaire

En 1991, peu avant la disparition de l'URSS, le G7 reçoit Mikhaïl Gorbatchev à sa demande le dernier jour. En 1998, la Russie devient membre à part entière de la rencontre annuelle, qui devient le G8.

A partir de 1999, dans une période où des crises financières se succèdent, le G8 se voit reprocher de n'être qu'un "club des riches". Les grandes puissances se réunissent alors avec des pays émergents dans une nouvelle configuration, le "G20", pour tenter de résoudre ou éviter ces crises.

Grandes dates de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing ( AFP / )

En 2001, le sommet du G8 de Gênes, en Italie, est marqué par de violentes manifestations de militants antimondialisation qui se soldent par un mort. En 2014, la Russie de Vladimir Poutine est suspendue du G8 après avoir annexé la péninsule ukrainienne de Crimée et des sanctions sont prises contre Moscou. Le sommet du G8 prévu cette année-là en Russie est annulé, le G8 redevient G7.