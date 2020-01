Du franc CFA à l'éco : quels schémas de transition ?

Le président de la République de Côte d'Ivoire a annoncé le 21 décembre dernier, en présence de son homologue français Emmanuel Macron, que les pays de l'Uemoa adopteront une nouvelle monnaie, l'éco, en remplacement du franc CFA. Cette annonce a provoqué l'ire du conseil des ministres de la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest (ZMAO) réuni à Abuja le 16 janvier 2020. Il a relevé le caractère non conforme au schéma initial des déclarations d'Abidjan, qui soumet l'entrée dans l'éco au respect préalable de six critères de convergence nominale.Cependant, si l'objectif ultime est bien la création d'une monnaie pour l'ensemble de la Cedeao, plusieurs schémas de transition du franc CFA vers l'éco sont envisageables.Nous proposons ici un schéma qui semble avoir inspiré les déclarations d'Abidjan du 21 décembre 2019. Il s'agit de revisiter les grands principes de l'actuel système monétaire et d'adopter un élargissement progressif de l'Uemoa à la Cedeao selon un calendrier prospectif de court et moyen terme.Lire aussi Réformé, le franc CFA va glisser vers l'écoLire aussi Kako Nubukpo : « Nous récupérons notre souveraineté monétaire »La gestion des réserves et de la paritéEn contrepartie de la convertibilité que la France accordait au franc CFA, les pays de la zone franc étaient tenus de déposer au moins la moitié de leurs réserves de change dans des comptes d'opérations ouverts au Trésor français.Selon le nouvel...