Du Foot et des diamants: coup d'envoi à Nancy du procès "Carton rouge"

Une arnaque aux crypto-monnaies ou aux diamants, pour 28 millions d'euros de préjudice et un millier de victimes: le procès "Carton rouge" s'est ouvert lundi à Nancy avec, parmi les dupés, des clubs de football.

L'audience, devant laquelle 22 personnes sont poursuivies, a débuté peu après 15H au Centre des congrès de Nancy, réquisitionné pour faire la place aux nombreuses parties civiles - plus de 850 sont enregistrées.

"Les dimensions de cette affaire, tant par le nombre de victimes, de plaignants, que le nombre de mis en cause (...) ont expliqué la mise en oeuvre de moyens spécifiques" et "extraordinaires", a observé le président du tribunal.

Au regard de l'envergure du procès, quatre magistrats du siège ont été désignés, et non trois comme il est d'usage pour les jugements en correctionnelle.

La vaste pièce aux allures de salle de spectacle n'était pas très remplie pour ce premier jour, avec seulement quelques dizaines de victimes présentes.

Marie-Bernadette Holmaer, retraitée, a fait le déplacement depuis Martigues (Bouches-du-Rhône).

The court President Stanislas Massonie (C) and assessors arrive for the opening of the so called "Carton rouge" (red card) trial at Jean Prouve congress centre in Nancy, on October 21, 2024. A crypto-currency or diamond scam, 28 million euros in losses and a thousand victims: the “Carton rouge” trial opens in Nancy, with soccer clubs among those duped. ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )