Du culte néo-païen au catholicisme, le virage religieux à l'extrême droite radicale

Des militants d'extrême droite radicale de différentes chapelles politiques multiplient les références religieuses, amorce d'un rapprochement avec le catholicisme devenu pour eux un outil de recrutement et de lutte politique ( AFP / DAMIEN MEYER )

Lettre au Pape ou installation de calvaires, des militants d'extrême droite radicale de différentes chapelles politiques multiplient les références religieuses, amorce d'un rapprochement avec le catholicisme devenu pour eux un outil de recrutement et de lutte politique.

Le groupe nationaliste "Des Tours et des lys" avait prévu samedi une marche aux flambeaux à Tours en l'honneur de Saint Martial, après avoir posé une croix à l'entrée du cimetière de Mettray en Touraine en avril. Il y a renoncé. La préfecture avait interdit toute manifestation dans le centre-ville.

En septembre, les nationalistes de Luminis, adeptes de conférences dans un parloir chrétien à Paris, annonçaient s'être fendu d'une missive à Léon XIV pour critiquer, entre autres, l'immigration.

En février, c'est avec un "Je vous salue Marie" que s'est achevé un rassemblement dans la capitale en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque battu à mort à Lyon. Depuis Angers, Jean-Eudes Gannat, fondateur du groupuscule nationaliste Alvarium dissous en 2021, invitait, lui, à réciter des chapelets pour le défunt.

Qu'ils appartiennent à des groupes politiques identitaires, apparus il y a une vingtaine d'années en France, ou qu'ils soient nationalistes-révolutionnaires (mouvance néofasciste plus ancienne), ils se rejoignent dans de mêmes références à un catholicisme culturel, un attachement à l'héritage catholique sans nécessairement de foi associée.

"Une mue" traverse cette myriade de petits groupes politiques hétéroclites qui comptent, selon les autorités, environ 3.300 membres, constate sous couvert d'anonymat une source bien informée.

Certes "le catholicisme, dans sa version traditionaliste, n'a jamais disparu à l'extrême droite", mais après avoir été considéré par certains militants comme "ringard", il est désormais perçu comme "atout politique". Y compris chez "certains les plus néonazis" qui dénigraient le christianisme comme "une religion non seulement +orientale+ mais aussi juive".

Ces dernières années, se sont opérées des "hybridations idéologiques" chez cette minorité de militants radicaux qui ont débouché sur "un syncrétisme", ajoute cette source. Et de citer l'exemple de l'ex-leader des Zouaves Paris, Marc de Cacqueray-Valmenier, "des tatouages néo-nazis sur une jambe, des catholiques traditionnels sur l'autre".

Les nationalistes-révolutionnaires, avant "très marqués par l'ésotérisme", se tournent désormais vers un "catholicisme bricolé", inspirés notamment par la mobilisation de la Manif pour tous en 2013. Chez les identitaires, "il y a un côté pratico-pratique : on recrute, donc on met du vin de messe dans notre paganisme", ajoute cette source.

"Politiser la religion"

"Ce qui est vraiment nouveau dans cette frange-là" de militants identitaires, relève Marion Jacquet-Vaillant, maître de conférences en science politique à Paris-Panthéon-Assas, c'est que "historiquement" ils "ont un discours extrêmement critique vis-à-vis du christianisme".

"Ils étaient plutôt historiquement descendants de la Nouvelle Droite" qui "avait eu à cœur, dans les années 70, de renouer avec ce qu'ils estimaient être la vraie religion des Européens, c'est-à-dire le néopaganisme", explique l'autrice de "Les Identitaires. Enquête aux marges du politique".

Puis dit-elle, les attentats de 2015 en France "ont été vus comme l'incursion du religieux dans le politique" et "ont amené à politiser la religion comme référentiel inverse". Cela se traduit par "des choses très concrètes, comme des participations à des processions" à Nice.

Ou des collages de silhouettes de saints avec la légende "Défends ta terre et ta foi", réalisés en octobre à Paris par Les Natifs, un groupe héritier de Génération identitaire dissous en 2021.

"Héritage"

Chez les identitaires, "il n'y a plus du tout de culte néo-païen comme c'était le cas dans les années 70", témoigne Louise Garnier, militante chez Les Natifs.

Cette néoconvertie, baptisée en 2023 à 22 ans, affirme que les actions des Natifs visent à "défendre le beau à Paris".

"Notre patrimoine est très marqué par la culture et la foi chrétienne", et le message à travers les symboles catholiques utilisés par les Natifs "est avant tout celui d’un héritage chrétien, pas un message catholique", explique-t-elle.

Les Natifs, qui ont déployé en 2024 à Paris une banderole à connotation raciste visant la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, soutiennent une politique d'expulsion de masse des personnes d'origine étrangère qu'ils entendent porter au débat avant la présidentielle.

L'étudiante dit n'y voir aucune contradiction avec le message universaliste de l'Église : "c'est compatible avec le catholicisme" car "aimer son prochain c'est vouloir lui donner des conditions de vie dignes".

"Ma foi est la chose la plus importante pour moi, avant la politique", affirme-t-elle, au point que "je ne m'immisce pas dans un mouvement qui va contre mes idées catholiques".