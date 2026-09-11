Du changement à venir à la tête de Chelsea ?

Du changement à venir à la tête de Chelsea ?

Boexit . Les hommes d’affaires américains Todd Boehly et Mark Walter, qui possèdent 13 % des parts de Chelsea, sont sur le point de céder leurs actifs à l’actionnaire majoritaire du club, Clearlake Capital, selon les informations du Guardian .

Arrivés à Londres en 2022 suite au départ du propriétaire historique du club londonien, Roman Abramovitch, les deux hommes ont souvent été raillés par les supporters du club pour leur manque de connaissance du ballon rond.…

MB pour SOFOOT.com