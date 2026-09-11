Du cauchemar au panard, Lens a ravivé sa folie

Menés à deux reprises, dans les cordes malgré leur supériorité numérique, les Sang et Or ont envoyé le Slavia Prague au tapis lors d'un temps additionnel de barges. Mal en point en championnat et dans la quête d'un véritable fond de jeu dans un effectif renouvelé, Lens a (re)trouvé sa soupape de sécurité : la folie et du caractère.

Quand on a, sur son CV, quasi 400 matchs en pro dans les pattes (387 précisément), on se dit qu’on en a vu défiler des soirs de galère ou de plaisir au bord des pelouses. Mais même à 33 ans, débouler en zone mixte avec le sourire d’un gamin ayant vibré jusqu’à l’extase sur le terrain, ça existe. Et cela s’appelait Ruben Aguilar, qui n’avait pas prévu, à la 93 e minute de jeu ce jeudi soir et dans la touffeur d’une nuit praguoise sens dessus dessous, d’aller offrir aux siens un succès d’entrée dans cette campagne européenne.

C’est le football, le meilleur sport au monde pour vivre de telles émotions.…

Par Florent Caffery, à la Fortuna Arena pour SOFOOT.com