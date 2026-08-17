Du calme, Manchester City n'est qu'au début d'un nouveau projet

La première sortie officielle d’Enzo Maresca à la tête de Manchester City a tourné à la correctionnelle face à Arsenal (3-0). Rien de grave, le club doit se reconstruire dans la patience après le long règne de Pep Guardiola.

Dix ans, ça ne s’efface pas en clignant des yeux. Ça marque au fer rouge, ça imprègne l’esprit de tous les contemporains, ça enchante, ça énerve, ça transcende, ça crispe – parfois tout en même temps. Entre 2016 et 2026, le monde a été renvoyé à l’ère des pandémies mortelles puis propulsé dans le futur de l’intelligence artificielle pendant que les personnes victimes de violences sexuelles ont vu la parole se libérer en même temps que Donald Trump était élu deux fois (!) président des États-Unis.

Même Pep Guardiola a changé. Lui qui aurait voulu jouer avec onze milieux de terrain au Barça et empilait les attaquants au Bayern s’est mué en amoureux des défenseurs : les centraux, les pistons, les néo-libéros, les latéraux intérieurs, tous autant qu’ils sont. En dix ans sur le banc de Manchester City, le tacticien s’est réinventé, a tout gagné, s’est aussi foiré, et s’en est allé. Un décennat, ça fatigue trop pour pousser davantage.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com