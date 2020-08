Du calme le Bayern, ce n'était QUE le Barça

Malmené, baladé puis humilié par le Bayern Munich (2-8), le Barça est sorti de la Ligue des champions par une toute petite porte. Rien d'illogique au vu de la performance des Catalans, qui ont renié leur histoire et leur identité de jeu au terme d'un match qu'ils n'ont jamais été en mesure de dominer. Finalement, un Barça moins que un club.

Qu'il est loin le temps de Xavi et Iniesta

Les notes du Barça

Impossible de discuter l'immense domination du Bayern Munich ce vendredi soir. Passer huit buts (tout en en offrant un au passage) à une écurie de l'envergure du Barça n'a rien d'anodin. Mais pourtant, difficile d'attribuer cette démonstration uniquement à l'abnégation allemande. Car en face, le FC Barcelone n'a jamais paru aussi petit. Et l'immensité des tribunes n'y était pour rien. Car les, minute après minute, but après but, n'ont fait que renier un peu plus leur histoire, leurs préceptes tactiques et leur identité de jeu. Même si cette entreprise de démolition n'a pas commencé ce soir à 21 heures.L'avant-match de ce quart de finale chatoyant avait déjà donné une certaine idée de ce que Quique Setién souhaitait mettre en place, c'est-à-dire tout l'inverse de ce pour quoi le Barça nous a fait rêver ces dix dernières années : du jeu court à profusion, des mouvements à la pelle et une identité de jeu quasiment jamais égalée. À Lisbonne, les tables de la loi écrites par Cruyff et poursuivies par Guardiola ont pris une sacrée rayure. En regardant la composition d'équipe des, difficile de deviner l'influence de la Masia : un milieu à quatre avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Frenkie de Jong derrière Arturo Vidal, positionné en soutien de Lionel Messi et Luis Suárez, incapable de produire du jeu.C'est dans cette position que le Chilien avait pourtant excellé lors de son passage à la Juventus, ce qui avait d'ailleurs poussé le Bayern Munich à l'acquérir après la finale perdue de la Vieille Dame en C1, justement contre le Barça. Mais depuis 2015, Vidal a perdu de sa superbe, et à la place d'un Andrea Pirlo au top de sa forme, et il est aujourd'hui accompagné d'un Busquets cramé, qui n'avait plus joué un match depuis le 19 juillet dernier, d'un