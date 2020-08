Du calme, ce n'était que Leipzig

Pour la première fois depuis 25 ans, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des champions. Le tout après avoir sorti deux adversaires largement à sa portée. Inutile de cancaner inutilement donc, le plus dur reste à venir pour espérer déloger l'OM de son sacro-saint trône de seul club français à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles.

Paris tient sa finale !

Pas de chaussettes, pas de chance

Après avoir claqué des fesses face à l'Atalanta, Paris se devait d'aborder cette demi-finale avec une certaine dose d'humilité. Car oui, sur le papier, la formation française était supérieure à son homologue saxonne, mais le revers de la médaille, c'est que la bonne excuse était toute prête en cas de défaite face au onze duJulian Nagelsmann. Preuve en est avec cette déclaration d'Ander Herrera en conférence de presse : "" Bilan ? Les hommes de la capitale ont effectivement été attentifs et se sont imposés sans mal face à une équipe cinq fois moins vieille qu'elle. Bravo ! Quelle performance !Alors, que retirer de cette demi-finale de C1, un stade que les Parisiens n'avaient plus atteint depuis un quart de siècle ? Eh bien tout d'abord, qu'il n'est pas utile de faire partie de la fashion police pour se rendre compte que l'affreux costume gris à motifs indéfinissables de Julian Nagelsmann était trop grand pour l'occasion, et que son ensemble chemise noire-cravate bleue marine-baskets sans chaussettes (le comble pour un Allemand !) a visiblement été autant travaillé que son plan de jeu. Mais aussi que si l'argent aide à marquer des buts, contrairement à ce qu'avance une expression populaire outre-Rhin, il faut un certain temps pour bien huiler les rouages. Traduction : malgré la planche à billets constamment savonnée sans cesse par Red Bull, Leipzig partait avec un désavantage logique face à l'empilement de stars parisiennes, lesquelles, après s'être cassées les dents un nombre incalculable de fois, voyaient enfin les planètes s'aligner pour s'imposer dans ce duel largement à leur portée.