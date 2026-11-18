Du café aux colis, les robots chinois passent à l'IA

Des robots préparent du café et servent des glaces dans un kiosque de parc à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, le 10 novembre 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Ils préparent cafés et glaces, trient des colis, travaillent à l'usine : encore limités mais en progrès, les robots utilisant l'intelligence artificielle (IA) se déploient en Chine, notamment à Shenzhen, sa capitale technologique.

Hérissée de gratte-ciel, la ville de 18 millions d'habitants, voisine de Hong Kong, profitera cette semaine du sommet de l'Asie-Pacifique (Apec), qui accueillera Donald Trump et Vladimir Poutine, pour montrer le savoir-faire chinois.

Les professionnels chinois l'admettent : leurs robots dotés d'IA peinent encore à accomplir seuls des tâches complexes, comme le ménage ou le repassage. Mais ils effectuent déjà des opérations plus simples.

"Maman, regarde !", s'exclame une petite fille dans un parc de Shenzhen. Les smartphones se lèvent : une dizaine de promeneurs filment deux humanoïdes d'AI² Robotics préparant cafés et glaces dans un stand, pour 3 ou 4 euros.

L'un d'eux saisit un pot, tire le levier de la machine à glace, forme une spirale, puis tend sa commande au client. Pour le café, une limite : un humain doit recharger régulièrement les grains et vider le bac à marc.

Les mouvements des robots sont pilotés par un modèle d'IA, assure l'entreprise, qui revendique 200 humanoïdes-serveurs déployés en Chine et jusqu'à 300 cafés vendus quotidiennement dans ce parc.

Un robot en cours d’apprentissage pour préparer du café, dans une entreprise de robotique à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 10 novembre 2026 en Chine ( AFP / WANG Zhao )

En Chine, 83% des personnes interrogées se disent enthousiastes vis-à-vis des produits et services utilisant l'IA, contre 33% aux Etats-Unis comme en France, selon une enquête d'Ipsos cette année.

Dans un centre de tri de Shenzhen, deux bras robotisés manipulent à toute vitesse des colis variés. Ils les retournent si nécessaire, étiquettes vers le haut, puis les poussent sur le tapis roulant.

"Bébés"

Rôle de l'IA ? Reconnaître les colis et adapter les gestes en conséquence.

Un robot trie des colis dans une entreprise de robotique à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 2 novembre 2026 en Chine ( AFP / WANG Zhao )

"Si c'est un sac souple, le robot le saisit avec ses pinces. Pour un carton, il coordonne ses deux bras pour le déplacer", explique Arnold Pei, 37 ans, vice-président de X Square Robot, qui déploie ces robots de tri depuis le premier semestre 2026.

Contrairement aux machines préprogrammées, un robot doté d'IA, "confronté à des tâches imprévues", peut idéalement décider de lui-même quoi faire, explique-t-il.

Mais la complexité des domiciles, où éclairage, sols et objets varient, reste un défi pour les robots, souligne M. Pei.

Pour les rendre plus intelligents, les fabricants entraînent leurs modèles d'IA, "cerveaux" des robots, avec d'immenses quantités de données issues de gestes humains.

Dans un supermarché près de Shenzhen, Wang Lin, 23 ans, range des produits sur les étagères. Elle porte des gants à capteurs et un casque muni d'une caméra.

Ses gestes sont filmés, ses sensations tactiles enregistrées, puis traités par Strange Attractor, une des nombreuses start-ups chinoises qui revend ces données aux entreprises développant des modèles d'IA.

Pour Wang Lin, les robots pourront libérer les humains de tâches dangereuses ou répétitives et "leur permettre de faire davantage de choses qui ont du sens".

Un robot réalise une composition florale dans un centre d'exposition à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 12 novembre 2026 en Chine ( AFP / WANG Zhao )

Ailleurs en Chine, cordonniers, coiffeurs, fleuristes, ouvriers ou femmes de ménage enregistrent, contre rémunération, leur savoir-faire avec des équipements similaires.

Strange Attractor revendique environ 1.600 points de collecte en Chine et 1.000 à l'étranger.

Pour Kang Yu, 31 ans, fondatrice de l'entreprise, les robots sont encore "comme des bébés" et peinent à reproduire certains gestes humains instinctifs.

Fraises

En Chine, les dépenses des industriels en robots utilisant l'IA dite "incarnée" (qui leur permet de percevoir leur environnement et d'agir physiquement sur celui-ci) ont bondi de 230% sur un an sur la période janvier-mai 2026, selon l'administration fiscale.

Une technicienne testet un robot dans une entreprise de robotique à Shenzhen, dans la province du Guangdonge, le 11 novembre 2026 en Chine ( AFP / WANG Zhao )

Chez le géant des batteries CATL, des humanoïdes de Spirit AI branchent des connecteurs haute tension, une tâche dangereuse. Des constructeurs automobiles testent des robots dotés d'IA dans leurs usines.

AI² Robotics teste à l'aéroport de Shenzhen des robots qui rangent des chariots à bagages.

Les fabricants bénéficient de la puissance industrielle chinoise, de spécialistes qualifiés et du soutien gouvernemental.

Les robots chinois dotés d'IA enregistrent un "réel progrès" dans certaines tâches, estime Dermot McGrath, fondateur du cabinet de conseil en innovation ZenGen Labs. Mais ils manquent encore de fiabilité et nécessitent parfois une intervention humaine lorsqu'ils rencontrent une difficulté.

Or "plus un robot nécessite d'attention humaine, moins il permet de faire des économies de personnel", souligne-t-il.

Les robots déployés sont surtout cantonnés aux tâches "bien définies et répétitives", souligne Pavlo Zvenyhorodskyi, spécialiste de l'IA chinoise au Carnegie Endowment for International Peace.

Un robot en cours d'apprentissage pour déplacer des objets dans ne entreprise de robotique située à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le 10 novembre 2026 en Chine ( AFP / WANG Zhao )

Leur réactivité, dextérité et autonomie énergétique restent limitées, mais ces obstacles surmontés, leur utilisation pourrait se généraliser selon lui "dans l'ensemble de l'économie chinoise".

Kang Yu entrevoit un "déploiement massif" des robots dotés d'IA en Chine en 2027.

"Certains pourraient cueillir des fraises ou aider pour le ménage. Mais ils ne seront certainement pas encore très intelligents. C'est juste le début."