DSK, Weinstein... aux Etats-Unis, les indemnisations financières préférées aux procès

La majorité des victimes du producteur de cinéma Harvey Weinstein ont donné leur accord à un versement d'indemnités en échange de la clôture du dossier civil. Une pratique courante aux Etats-Unis.

C'est une pratique inenvisageable en France, mais habituelle aux Etats-Unis. La majorité des femmes ayant accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol sont sur le point de conclure un accord financier à l'amiable avec le producteur hollywoodien déchu, à l'origine du scandale qui a déclenché le mouvement #MeToo.

Mercredi 11 décembre, le New York Times et le Wall Street Journal ont révélé l'accord qui, s'il est effectivement validé par des juges, prévoit le versement d'environ 25 millions de dollars à des dizaines de femmes. Un tel accord financier mettrait donc fin à la quasi-totalité des procédures engagées au civil contre Harvey Weinstein - son procès pénal, assez mineur, doit s'ouvrir début janvier.

Un accord similaire avait finalement clôturé, en 2012, le feuilleton judiciaire du Sofitel de New York, entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo. Ce mode de règlement des conflits judiciaires, qui préfère le contrat confidentiel à la perspective d'un procès public, est une particularité américaine, inapplicable dans la culture juridique française.

Aucune partie n'a intérêt à un procès

Les poursuites civiles à l'encontre d'Harvey Weinstein ont entraîné des négociations entre trois parties : l'ancien producteur et ses avocats, les plaignantes et leurs avocats ainsi que les représentants du procureur local. Objectif pour chacun : parvenir au meilleur accord possible avant que ne tombe le couperet - finalement très rare aux Etats-Unis - du juge ou d'un jury populaire. Pour Claire Joachim, maître de conférences à l'université de Poitiers et spécialiste en droit comparé, « mieux vaut un bon accord qu'un bon procès » aux Etats-Unis.

