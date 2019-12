DS, l'hybride rechargeable made in France

C'est une première pour un constructeur français : PSA introduit cette technologie à bord de la DS7 Crossback E-Tense. Suivront les Peugeot 508 et 3008.

C'est un petit événement. Pour la première fois, un constructeur français introduit dans sa gamme un modèle hybride rechargeable. Avec un temps de retard sur Volkswagen et Toyota, le groupe PSA (bientôt imité par Renault) introduit cette technologie de transition - devenue indispensable pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 en Europe - à bord de la DS7. Un SUV assez imposant qui nourrit des ambitions dans la catégorie des véhicules premium et se présente comme le « M. Plus » de la gamme.

La DS7 Crossback E-Tense s'octroie une appellation à rallonge, s'alourdit de presque 400 kg et n'intègre pas moins de trois moteurs, dont deux électriques, pour une puissance cumulée de 300 ch, assez inhabituelle pour un modèle français. Il en va de même pour son tarif, relevé de 10 000 euros pour l'occasion, qui débute sans complexe au-dessus de 54 000 euros et peut culminer à 74 200 euros. En contrepartie, les niveaux de consommation s'inscrivent à la baisse. Grâce à la possibilité de parcourir, selon le constructeur, 58 km, sans faire tourner le quatre-cylindres thermique, ce modèle affiche officiellement une moyenne de moins de 2 litres de carburant aux 100 km. Des données à prendre avec des pincettes. L'ordinateur de bord indiquait un peu moins de 4 litres aux 100 km au terme de notre parcours de 70 km.

Des promesses de frugalité

Pour la DS7 hybride rechargeable, l'essentiel est de pouvoir se tenir à l'écart des foudres du malus écologique tout étant exemptée de la taxe sur les véhicules de société. Une fois les batteries presque à plat, elle fonctionne en mode hybride standard, avec une consommation de quelque 6 litres en gardant le pied léger sur l'accélérateur. Il est possible de sursolliciter le moteur thermique afin de recharger les batteries, mais il faudra s'attendre à voir la moyenne exploser au-delà des 20 litres... Pour tenir ses promesses de frugalité, cette voiture doit être mise en charge (sept heures sur une prise standard, un peu plus de deux heures sur une borne de 7,4 kW) lors de chaque immobilisation prolongée. L'hybride rechargeable est taillé pour ceux qui réalisent de courts trajets pendulaires pendant la semaine et parcourent des distances plus longues le week-end

