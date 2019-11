«Dry January» : les associations vont lancer leur propre mois sans alcool

C'est l'heure de la riposte. Les autorités ne veulent pas d'un mois sans alcool en janvier, baptisé « Dry January », qu'à cela ne tienne, les associations l'organiseront de leur côté. « On va quand même le lancer, annonce Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie (FFA). Le défi français aura bien lieu avec une page Facebook, un slogan. On travaille aussi à la création d'un site ».Depuis plusieurs jours, la polémique fait rage sur cette opération de sensibilisation, une pause sans lever de coude, imaginée après les fêtes de fin d'année, déjà en place dans plusieurs pays.«La campagne n'a pas été validée par le ministère»C'est une petite phrase qui a mis vent debout les associations. Le 14 novembre, lors de son déplacement en Champagne, Emmanuel Macron a rencontré les représentants de la filière. « Vous pouvez faire savoir qu'il n'y aura pas de Janvier sec, nous a-t-il dit », avait alors assuré Maxime Toubart, coprésident du comité interprofessionnel du vin de Champagne, au site spécialisé Vitisphère. Si l'Elysée n'a ni infirmé, ni confirmé ces propos, le ministère de la Santé, que nous avons contacté, explique : « Il n'y en aura vraisemblablement pas. Cette proposition a été faite par Santé Publique France, la campagne n'a pas été validée par le ministère mais cela peut changer ».La raison ? Une question de priorité, nous répond-on. « On veut d'abord sensibiliser au concept récent des nouveaux repères de consommation c'est-à-dire, pas plus de deux verres par jour et pas plus de 10 par semaine, avec deux jours d'abstinence, poursuit-on du côté du ministère. Si on doit mettre de l'argent dans la prévention, c'est d'abord pour le faire connaître ». Viendra peut-être plus tard, l'étape du « Dry January ». Face aux critiques, le ministère assure ne « pas être influencé par les lobbys » : « À part sur le logo de la femme ...