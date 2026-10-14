 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drôle de mésaventure pour Hansi Flick, enfermé dans une salle après Galatasaray-Barcelone
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 09:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Drôle de mésaventure pour Hansi Flick, enfermé dans une salle après Galatasaray-Barcelone

Drôle de mésaventure pour Hansi Flick, enfermé dans une salle après Galatasaray-Barcelone

Y a quelqu’un ? Le FC Barcelone s’est défait du piège stambouliote de Galatasaray mardi soir et avec la manière (1-4). Mais si Lamine Yamal et ses coéquipiers sont parvenus à trouver la clé pour faire sauter le verrou de l’arrière-garde de Galatasaray, on ne peut pas en dire autant pour leur entraîneur, Hansi Flick, condamné à rester enfermé dans une pièce après la rencontre. Une vidéo montre deux hommes se tenant derrière la porte verrouillée, en quête d’une solution pour mettre la main sur la clé afin de faire sortir Flick de la pièce.

Embed t.com…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France
    Thierry Henry convaincu par les premiers pas de Zidane en équipe de France
    information fournie par So Foot 14.10.2026 10:47 

    L’effet Zidane fonctionne toujours. Thierry Henry est comme tout le monde en France dernièrement , il est fan de Zinédine Zidane et a apprécié les premiers pas de Zizou sur le banc des Bleus. « Dans l’ensemble, je dirais que Zizou a vraiment bien démarré , je dois ... Lire la suite

  • Les émotions d'Olivier Giroud pour son retour à l'Emirates
    Les émotions d'Olivier Giroud pour son retour à l'Emirates
    information fournie par So Foot 14.10.2026 10:12 

    « Après avoir fait l’tour du monde, tout c’quon veut c’est être à la maison. » La sèche défaite du LOSC en Ligue des champions contre Arsenal n’a pas empêché Olivier Giroud de savourer son retour à l’Emirates Stadium : « C’est l’équipe avant tout, mais après une ... Lire la suite

  • Ligue des champions : Arsenal trop fort pour Lille et Olivier Giroud
    Ligue des champions : Arsenal trop fort pour Lille et Olivier Giroud
    information fournie par France 24 14.10.2026 10:00 

    Lille a été sèchement battu à Arsenal lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Olivier Giroud a fait son retour à Arsenal, son ancien club.

  • Kompany analyse le dérapage d'Olise
    Kompany analyse le dérapage d'Olise
    information fournie par So Foot 14.10.2026 09:57 

    Tant pis pour la nonchalance. Si le Bayern Munich s’est fait accrocher par le Viking Stavanger (3-3), c’est notamment en raison de l’expulsion de Michael Olise . Forcément, cette scène n’a pas plu à Vincent Kompany : « Il sait que c’est une réaction stupide. Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank