Drôle de mésaventure pour Hansi Flick, enfermé dans une salle après Galatasaray-Barcelone

Y a quelqu’un ? Le FC Barcelone s’est défait du piège stambouliote de Galatasaray mardi soir et avec la manière (1-4). Mais si Lamine Yamal et ses coéquipiers sont parvenus à trouver la clé pour faire sauter le verrou de l’arrière-garde de Galatasaray, on ne peut pas en dire autant pour leur entraîneur, Hansi Flick, condamné à rester enfermé dans une pièce après la rencontre. Une vidéo montre deux hommes se tenant derrière la porte verrouillée, en quête d’une solution pour mettre la main sur la clé afin de faire sortir Flick de la pièce.

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MB pour SOFOOT.com