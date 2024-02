Droits TV : Vincent Labrune a rencontré les dirigeants de beIN SPORTS

Le 17 octobre 2023, la Ligue de Football Professionnel annonçait ne pas avoir trouvé de repreneurs pour les droits TV du championnat français. Vincent Labrune espérait un milliard d’euros au moins, il n’a pas eu ce qu’il voulait. Le voilà donc parti en croisade. Selon les informations de RMC Sport, le président de la Ligue s’est rendu en personne à Doha pour rencontrer Yousef Al-Obaidly, PDG du beIN Media Group, et demander au groupe qatari d’augmenter leur offre initiale et de s’impliquer davantage dans les négociations au gré à gré. Plus que jamais, beIN SPORTS semble donc en position de force pour reprendre les droits télévisuels des championnat français ou, du moins, la balle est dans son camp. Cependant, toujours selon RMC, la position du groupe n’a pas changé et aucune offre n’a été transmise à l’instance française.…

