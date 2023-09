Droits TV : la LFP fait sa révolution

Le 17 octobre prochain, le foot français connaîtra ses nouveaux détenteurs de droits pour la période 2024-2029. Ambitieuse avec l'objectif affiché d'un milliard d'euros, la LFP s'est donné les moyens de rêver plus grand.

Il est bleu, mais toujours est-il que le tapis est déroulé. Mardi 12 septembre, Vincent Labrune et les équipes de la LFP ont choisi le prestigieux cabinet Clifford Chance, à quelques encablures de l’Élysée, pour officiellement lancer l’appel d’offres pour les droits TV domestiques 2024-2029. Un grand tapis bleu, donc, flanqué des logos de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de 38 clubs tricolores de ces deux championnats, conduisait à la salle de conférences de presse où la LFP s’apprêtait à exposer son plan. Après la crise Covid-Mediapro, fini le bricolage : la Ligue repasse aux choses sérieuses avec une envie de modernité (illustrée par la musique de fond pour faire patienter les journalistes), et le format Keynote de la présentation de Vincent Labrune, devant un parterre assez nombreux. C’est dans ce décor, avec l’Hexagoal à sa droite, que le président de la LFP est venu expliquer comment le football français allait chercher le milliard d’euros pour ses futurs droits TV.

De nouveaux horaires plus adaptés

Avant même le début des explications, l’assistance a pu remarquer que cet appel d’offres était étendu d’un an, comparé aux précédents. « Nos droits seront commercialisés pour la première fois pour une période de 5 ans, c’est une très bonne nouvelle pour nous, la LFP et les consommateurs » , a d’ailleurs introduit Labrune, les mains dans les poches même s’il avait bien préparé son texte, dans une salle plongée dans le noir façon cinéma. Un peu plus tard, interrogé sur le timing serré de cet appel à candidatures (alors que les droits actuels se terminent à l’issue de la saison), l’ancien boss de l’OM a d’ailleurs ajouté que c’est justement à cause de cette innovation que le timing est aussi tardif, le décret permettant cet allongement ayant été déposé la semaine dernière. « Si ça avait été possible, je l’aurais fait encore plus tard, parce que le temps joue pour nous », a même souri Labrune, interrogé sur un possible échec de cet appel d’offres qui remettrait la LFP dans une situation d’urgence. Avant de balayer, dans un sourire : « On a déjà connu bien pire depuis ma prise de fonction… »

…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com