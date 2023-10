information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 12:28

Droits TV de la Ligue 1 : Canal+ n’a pas répondu à l’appel d’offres

La pilule ne passe toujours pas.

Ce lundi entre huit heures et dix heures du matin, la LFP procédait à la réception des offres pour les droits TV domestiques de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Dans un cadre extrêmement strict, une vingtaine d’experts de LFP Medias se ensuite sont enfermés pour étudier les offres « qualitatives » posées sur la table, avant le début des enchères mardi. Deux lots sont en jeu : le premier avec les « meilleurs » matchs de la Ligue 1, et le second avec 7 rencontres.…

CD pour SOFOOT.com