Droits TV : Canal+ garde la Ligue 1

La course aux droits TV est un marathon. Il y a une semaine, Canal+ jouait son avenir : attaquée par RMC Sport et Mediapro, la chaîne cryptée abordait l'appel d'offres de la Ligue des champions avec appréhension. Après l'obtention du lot premium (les deux plus belles affiches par journée), Canal+ faisait son retour au centre du jeu. Surprise ce lundi 9 décembre : le groupe de télévision payante va finalement rester le diffuseur de la Ligue 1, grâce à un accord négocié avec son rival beIN Sports pour près de 330 millions d'euros. Canal était repartie bredouille lors du dernier appel d'offres, battue par Mediapro et beIN.

Dans un communiqué commun, Canal+ et beIN ont précisé qu'ils menaient des discussions exclusives en vue d'un partenariat de distribution et de sous-licence, d'une durée de cinq ans. Dans ce cadre, beIN Sports va revendre à Canal+ tous ses droits concernant la L1 sur la période 2020-2024, et ne diffusera donc pas lui-même cette compétition française. Dans le détail, ces droits vont permettre à Canal+ de diffuser deux matchs par journée de L1, dont 28 des 38 meilleures affiches de chaque saison, dès la prochaine saison (2020-2021). De son côté, le groupe espagnol Mediapro conserve les droits de diffusion des 10 meilleures affiches de chaque saison. « Sur les 76 matchs faisant l'objet de cet accord, 57 matchs seront diffusés en exclusivité par Canal+ et 19 matchs seront codiffusés avec Mediapro », a

