Droits TV : Canal+ et beIN Sports, « la reconquête »

Le mariage enfin scellé. Canal+ et beIN Sports ont annoncé par communiqué la finalisation de leur partenariat de distribution exclusive et de sous-licence, projet qui avait été rendu public au mois de décembre dernier. Un accord négocié avec son rival pour près de 330 millions d'euros, qui permet à Canal+ de rester un acteur incontournable pour les fans de football et de diffuser le championnat de France sur la période 2020-2024. La chaîne cryptée proposera dans ses offres l'ensemble des chaînes de sport premium de beIN Sports et deviendra dans le même temps le distributeur exclusif de la chaîne sportive.Lire aussi Canal+ décroche la distribution exclusive de Disney+ en France« Canal+ a sauvé sa peau »Grand perdant des derniers lots de diffusion de la Ligue 1, Canal+ signe un retour en force en s'alliant une nouvelle fois avec beIN Sports. Après un premier accord sur la Ligue des champions, les deux chaînes rivales ont décidé de s'associer pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2020-2024. Le réseau qatari de chaînes de télévision sportives a annoncé sous-licencier en exclusivité à Canal+ ses droits pour la Ligue 1. La chaîne du groupe Vivendi, qui avait initialement perdu les droits de diffusion de la L1 à partir de 2020-2021 au profit de Mediapro et de BeIN Sports, continuera donc de diffuser des matchs du championnat français à hauteur de deux affiches par journée, permettant ainsi aux abonnés de la chaîne du...