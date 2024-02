Droits télé, un devoir d’État ?

Le président de la République ne s’intéresse pas au foot que lorsqu’il serre vigoureusement la main de Kylian Mbappé. En effet, en marge du dîner de gala en l’honneur de l’émir du Qatar, il n’a pas été question que du drame de Gaza. Les droits télé semblaient aussi largement occuper l’esprit du chef de l’État.

Le ballon rond occupe une place singulière dans les relations entre la France et le Qatar (QSI possède le PSG, et le Qatar utilise grandement le sport dans son soft power ). Or l’Émirat a peu goûté les critiques, pourtant ultra-minoritaires dans la sphère politique, formulées depuis l’Hexagone envers sa Coupe du monde. Les tensions, autour du Parc des Princes, entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Nasser al-Khelaïfi, par ailleurs ministre sans portefeuille au pays, constituent une autre source de crispation. Mais apparemment, le climat diplomatique est revenu malgré tout au beau fixe désormais. L’Émirat a promis d’investir beaucoup d’argent dans l’économie tricolore, une bonne raison d’oublier tout ce qui fâche inutilement, comme les droits des humains.

Pour le football, comme pour d’autres secteurs, le président se veut le VRP des intérêts français.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com