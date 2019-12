Droits du foot : Canal+ tente une remontada

Quelques jours après s'être offert la Ligue des champions, c'est un nouveau joli coup que vient de réaliser Canal+ dans les droits du football. Un marché qui se monnaie toujours plus cher. La chaîne privée a signé avec BeIn un accord qui lui permettra de diffuser deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat entre 2020 et 2024, soit 76 matchs sur 380 dont, assure-t-elle, 28 des 38 meilleures affiches de la saison. Dans les faits, le consortium sino-espagnol Mediapro conserve néanmoins les dix plus beaux spectacles du ballon rond, comme les duels du PSG contre l'OM ou l'OL. La Ligue de football professionnel, qui a paru s'inquiéter du coup d'éclat de Canal+, précise que sur ces 76 rencontres,19 seront codiffusées par Mediapro.Lire aussi Ligue 1, Ligue des champions... Sur quelles chaînes jongler pour vibrer ?La filiale de Vivendi marque des points sur plusieurs tableaux. Elle évite tout d'abord une énorme fuite de ses abonnés qui suivent avec ferveur sur Canal le championnat français de football depuis des années, plus de trente ans pour certains. Certes, l'offre sera bien moins alléchante qu'aujourd'hui, car elle diffuse aujourd'hui les 10 meilleures affiches de la saison de Ligue 1, qui sont tombées dans l'escarcelle de Mediapro pour la saison prochaine. Mais la chaîne complète son offre de football, qui risquait il y a encore quelques mois de disparaître, en combinant à partir de 2021 ces matchs de Ligue 1 avec les droits...