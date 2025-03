Droits de douane: Trump presse le Canada, les automobiles exemptées temporairement

Des camions du coté mexicain de la frontière avec les Etats-Unis, à Tijuana, le 4 mars 2025 ( AFP / Guillermo Arias )

Donald Trump a jugé mercredi que les réponses du Canada étaient insuffisantes pour permettre un compromis sur les droits de douane et concédé une exemption d'un mois pour le secteur crucial de l'automobile, à la demande des constructeurs américains.

Cette première exemption temporaire aux droits de douane de 25% imposés au Canada et au Mexique a été décidée pour que les grands constructeurs automobiles américains "ne subissent pas de désavantages économiques", a expliqué devant la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Les chaînes de production des constructeurs américains sont en partie installées au Mexique et au Canada, pièces et véhicules faisant de nombreux allers-retours au cours de leur fabrication.

Cette exemption concerne les véhicules importés dans le cadre de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM), a précisé la porte-parole.

Elle a été bien reçue par les marchés, Wall Street terminant la séance en hausse, après de baisses consécutives, tirée par les valeurs automobiles.

Les constructeurs ont également "applaudi le président Trump pour avoir reconnu" la nécessité de cette exemption, dans un communiqué du Conseil des politiques de mobilités automobiles, qui les représente.

Et "le président est ouvert à la possibilité d'autres exemptions", a assuré Mme Leavitt, "nous savons que les prix augmentent pour les Américains", a-t-elle reconnu, citant notamment les oeufs, qui restent un sujet de préoccupation.

- Ottawa offensif, Mexico patient -

Après un appel téléphonique avec Justin Trudeau, Donald Trump a affirmé mercredi sur son réseau social que le Premier ministre canadien n'en faisait "pas assez" pour trouver un compromis sur les droits de douane, notamment sur le plan de la lutte contre le trafic de fentanyl, un opioïde responsable d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

"Les deux pays resteront en contact aujourd'hui (mercredi)," s'est borné à déclarer le bureau de M. Trudeau.

L'Europe se prépare de son côté à être visée à son tour, un choix que le président français Emmanuel Macron juge d'avance "incompréhensible, tant pour l'économie américaine que pour la nôtre" et dont il a dit "espérer de dissuader" Donald Trump.

Des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains, sauf sur les hydrocarbures canadiens (10%), sont entrés en vigueur mardi, faisant plonger les Bourses mondiales.

Une surtaxe qui concerne autant les avocats et les tomates mexicaines que le bois de construction ou la volaille canadiens.

Ottawa a rapidement annoncé des représailles tarifaires sur certains produits américains et assuré que la liste s'allongerait avec le temps.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum réserve pour l'instant sa réponse à un discours prévu dimanche. En attendant, elle a assuré mercredi que son pays comptait se tourner vers d'autres partenaires commerciaux si les Etats-Unis persistaient avec ses droits de douane.

"Les portes au dialogue (...) doivent toujours rester ouvertes", a déclaré Mme Sheinbaum, qui doit s'entretenir jeudi par téléphone avec le président Trump.

- Signes de ralentissement -

Ce dernier reproche aux deux pays de ne pas suffisamment lutter contre le trafic de fentanyl et estime que les droits de douane pourraient forcer Ottawa et Mexico à en faire plus.

Mais Donald Trump défend également l'utilisation des droits de douane comme arme commerciale, pour inciter les entreprises à s'installer aux Etats-Unis afin d'éviter ces surtaxes, protéger les entreprises américaines de leurs concurrents étrangers sur le marché intérieur mais aussi financer partiellement les baisses d'impôts qu'il veut réaliser.

Ces usages multiples des droits de douane préoccupent de plus en plus les entreprises américaines, alors que les indicateurs commencent à montrer des signes de ralentissement de l'économie américaine.

L'enquête régulière de la Réserve fédérale, le Livre beige, a souligné que "dans la plupart des districts, les sondés s'attendent à e que l'impact des droits de douane sur leurs achats les conduisent à augmenter leurs prix".

D'autant que si les produits mexicains ou canadiens pourraient être partiellement exemptés, les produits chinois, désormais taxés 20 point de pourcentage de plus qu'avant le retour de M. Trump à la Maison Blanche, n'ont pas été mentionnés.

Et les droits de douane dits réciproques seront bien effectifs le 2 avril, a assuré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

Il s'agit là de taxer les produits en provenance d'un pays au même niveau que les produits américains le sont à l'entrée dans ce même pays.