Droits de douane : Pékin met en garde Washington contre de nouvelles surtaxes

Les deux puissances mondiales avaient pourtant conclu une trêve commerciale en 2025.

Donald Trump et le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, le 19 novembre 2026. ( POOL / DOUG MILLS )

La Chine a exhorté ce mercredi les États-Unis à "préserver le développement stable" de leurs relations commerciales, après des informations de presse selon lesquelles Washington prévoit d’annoncer de nouveaux droits de douane visant ses principaux partenaires commerciaux.

"Les guerres tarifaires et commerciales ne sont dans l’intérêt de personne" , a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogé à ce sujet.

Les deux principales économies mondiales, qui en 2025 ont convenu d’une trêve fragile dans leur guerre commerciale doivent régler les questions délicates par le dialogue, a-t-il déclaré lors d'un briefing régulier.

"Faux postulat"

Selon Guo Jiakun, les accusations de surcapacité constituent un "faux postulat" et un "prétexte à la manipulation politique".

Les dirigeants chinois et américains se sont rencontrés la semaine dernière lors d'un sommet APEC à Shenzhen, dans le sud de la Chine, et doivent se revoir en décembre lors d’un sommet du G20 aux États-Unis.

Selon les informations de Bloomberg et du Financial Times, Washington devrait annoncer cette semaine de nouvelles surtaxes. Cette nouvelle offensive commerciale ne concerne pas seulement Pékin mais aussi l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon.