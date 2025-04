Droits de douane: les calculs de Trump médusent les économistes

Graphique montrant les taxes douanières annoncées le 2 avril par Donald Trump pour 185 pays et territoires, avec une taxe minimale de 10% pour 125 d'entre eux et une taxe majorée pour 60 autres, sur la base d'un calcul divisant la balance commerciale américaine par les importations en provenance de ces pays et territoires ( AFP / Sylvie HUSSON )