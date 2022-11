information fournie par So Foot • 23/11/2022 à 06:00

Droits à l'image, sponsors : le Canada face à ses conflits internes

Pour son retour en Coupe du monde, le Canada doit faire face à quelques problèmes de trésorerie. Entre pénurie de maillots et litiges liés aux primes.

Belgique Canada le 23/11/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Faux maillot

Comme pour chaque première participation ou grand retour en Coupe du monde, les flots d'incertitude affectant les nations concernées ne tardent pas à déferler. Et pour cette édition 2022, c'est au tour du Canada d'en pâtir. Sportivement à la hauteur, lessont en effet lâchés par une fédération désorganisée, n'ayant pas su cerner les enjeux économiques aimantés par cette place au Mondial.Pour trouver la source du problème, il faut dès lors remonter au mois de mars dernier. À Beaverton, Oregon, les têtes pensantes de Nike présentaient en effet les modèlesque vêtiront douze de ses treize sélections sponsorisées : France, Brésil, Angleterre, Croatie, Portugal, Pays-Bas, Pologne, États-Unis, Arabie saoudite, Qatar, Corée du Sud, Australie. Une nation manque alors à l'appel, le Canada. Évènement d'abord insignifiant, cette absence va rapidement se muer en scandale outre-Atlantique. En septembre, pour l'ultime rassemblement pré-Mondial, et alors que les sélections étrennaient officiellement leurs nouvelles tuniques,révélait en effet les dessous de l'"affaire Nike".Le média américain précisait ainsi que la Canadian Soccer Association (CSA) n'avait en réalité pas appliqué le règlement établi par la FIFA, relatif à la production d'équipements sportifs. En effet, les fédérations et leurs équipementiers sont… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com