Une embarcation semi-submersible transportant près de 150 kg de cocaïne arraisonnée en pleine mer par la Marine nationale, le 12 novembre 2026 ( État-Major des Armées / Handout )

Un semi-submersible "suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants" a été intercepté 17 novembre dans l'océan Atlantique, cinq jours après l'interception d'une embarcation similaire qui contenait plusieurs tonnes de cocaïne, a annoncé mercredi la procureure anti-criminalité organisée.

Le 17 novembre, "un navire de la Marine nationale française a intercepté dans l'océan Atlantique un semi-submersible (...), embarcation artisanale souvent construite dans des chantiers clandestins et conçue pour naviguer au ras de l'eau afin de réduire sa signature visuelle et radar", a expliqué la procureure Vanessa Perrée dans un communiqué.

"Le semi-submersible n'arborait aucun pavillon et était suspecté de se livrer au trafic de stupéfiants", a-t-elle précisé.

Son immobilisation "constitue un coup sérieux porté à la logistique des narcotrafiquants", s'est félicitée Mme Perrée.

"Malgré l'absence de découverte de stupéfiants, la localisation de l'embarcation, son absence de pavillon, son caractère clandestin ainsi que les éléments découverts à bord" ont conduit au placement en garde à vue - actuellement en cours - des deux membres d'équipage, a-t-elle précisé.

Cette opération a été menée notamment en coopération avec la Marine nationale colombienne et la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) américaine.

Les investigations à venir ont été confiées à l'Office anti-stupéfiants (Ofast) Caraïbes et à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

"Il s'agit de la deuxième interception de ce type d'embarcation par les forces armées aux Antilles sur les dernières semaines", a rappelé la patronne du Pnaco, parquet opérationnel depuis le 1er janvier 2026.

Une embarcation similaire avait ainsi été interceptée par la Marine nationale le 12 novembre, conduisant à la découverte de près de 150 kilos de cocaïne. Le reste de la marchandise, plusieurs tonnes, a coulé avec le semi-submersible, avaient indiqué les autorités.

Quatre Colombiens avaient été interpellés dans l'opération. Ils ont été mis en examen le week-end dernier notamment pour "importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime" et "d'un délit". Ils ont été placés en détention provisoire, selon la procureure anti-criminalité organisée.

Ces deux enquêtes distinctes sont désormais suivies par le Pnaco et "démontrent l'importance des échanges opérationnels entre le Pnaco, la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Fort de France, les partenaires étrangers et la Marine nationale", a souligné Mme Perrée.