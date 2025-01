Drogues: plus d'un million d'usagers de cocaïne en France en 2023

Plus d'un million de personnes ont consommé de la cocaïne au moins une fois dans l'année en France en 2023 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La demande en cocaïne n'a jamais été aussi forte: 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année en 2023 en France, montre la dernière étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mercredi.

Ce chiffre a presque doublé depuis le précédent rapport de l'OFDT dressant, avec les données les plus récentes, le panorama de la demande, de l'offre et de la réponse publique en matière de drogues et d'addictions. Selon ce rapport paru en 2022, la France comptait 600.000 usagers dans l'année.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse.

La production mondiale n'a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie et au Pérou - les trois principaux pays producteurs - avec 2.700 tonnes de cocaïne en 2022 contre 1.134 tonnes en 2010, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Cette disponibilité se traduit aussi dans la répression: les autorités françaises ont saisi 23,5 tonnes de cocaïne en 2023, contre 4,1 tonnes en 2010. Sur les 11 premiers mois de l'année 2024, ce sont près de 47 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par les services français chargés de la lutte anti-stupéfiants.

Autre facteur: "l'évolution des conditions de travail, avec des actifs qui l'utilisent pour +tenir au travail+, soit pour supporter des cadences intensives (restauration), soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail (marins pêcheurs)", souligne à l'AFP Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'OFDT.

Il y a enfin la "diversification des formes de consommation, avec la diffusion de la cocaïne base (crack) et la banalisation de l'image de la cocaïne, une drogue qui serait devenue +familière+ et perçue comme +moins dangereuse+ qu'il y a 20 ans", poursuit Mme Obradovic.

Nouveauté cette année: la France occupe désormais le 7e rang européen en terme de consommation de cocaïne.

Si le prix du gramme de cocaïne est resté quasi-stable - 60 euros en 2011, 66 euros en 2023 - la teneur a suivi une courbe exponentielle, avec une cocaïne pure à 73% en 2023 contre 46% en 2011.

- Stable sur le cannabis, hausse de la MDMA -

Les chiffres restent relativement stables sur le cannabis, drogue la plus consommée en France, avec 5 millions d'usagers dans l'année en 2023, 1,4 million d'usagers réguliers (10 fois au cours des 30 derniers jours, NDLR) et 900.000 consommateurs quotidiens.

"C'est chez les jeunes adultes qu'il y a eu les plus fortes hausses de l'expérimentation et de l'usage dans l'année", notamment pour les stimulants comme la cocaïne et l'ecstasy/MDMA, commente Ivana Obradovic.

L'usage de MDMA/ecstasy a lui bondi, passant de 400.000 à 750.000 personnes entre 2019 et 2023 ayant consommé au moins une fois le produit dans l'année.

L'expérimentation de l'héroïne, puissant opioïde, continue de progresser en France, avec 850.000 expérimentateurs (+350.000 depuis la précédente étude).

Si l'héroïne se procurait historiquement dans des bastions telles que la Meuse, les consommateurs peuvent désormais en trouver partout en France.

Par ailleurs, "les usages d'héroïne ne touchent plus uniquement les plus précaires, il y a des personnes plus insérées socialement qui en consomment de manière +sniffée+", détaille Mme Obradovic.

Le chiffre d'affaires du trafic de drogue est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an en France. Dans une récente étude, l'OFDT a mesuré le coût social - valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, coût pour les finances publiques - que représentent les drogues illicites à 7,7 milliards d'euros.