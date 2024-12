Drogues: des produits toujours plus concentrés en 2023, selon une étude

Les échantillons de drogues collectés en 2023 mettent en évidence des produits plus concentrés, peu altérés, avec pour la cocaïne une offre et une demande toujours plus élevées ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les échantillons de drogues collectés en 2023 mettent en évidence des produits plus concentrés, peu altérés, avec pour la cocaïne une offre et une demande toujours plus élevées, montre une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mardi.

Le Système d'identification national des toxiques et des substances (SINTES), dispositif d'observation de la composition des produits psychoactifs illicites coordonné par l'OFDT, sert de base à cette étude s'appuyant sur plus de 731 échantillons de produits récoltés en 2023, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente.

La cocaïne reste le produit le plus fréquemment collecté par le dispositif, ce qui atteste d'une demande et d'une consommation importante du produit l'année dernière, avec une évolution à la hausse des teneurs, avec peu de produits de coupe.

Sur les 101 échantillons dosés en cocaïne, 57% d'entre eux présentaient un taux de pureté d'au moins 80%, avec une médiane à 85,5%.

"Les usagers sont exposés à davantage de risques, notamment dans le cadre de l'expérimentation (une première consommation, NDLR), où ils ne sont pas habitués à des produits si forts", note auprès de l'AFP Sabrina Cherki, toxicologue et coordinatrice nationale SINTES à l'OFDT.

L'offre des produits contenant du cannabis s'est encore diversifiée en 2023, parfois très concentrés ou sous forme comestible qui peuvent conduire à des intoxications aiguës.

C'est le cas d'une huile de cannabis, une "super-résine", qui a été collectée en 2023, dosée à 78% de delta-9-THC (composant du cannabis ayant un effet psychotrope). La résine de cannabis a des teneurs autour de 30% et de 16% pour l'herbe.

- Une série d'overdoses -

L'interdiction depuis avril 2022 de la culture du pavot à opium en Afghanistan, principal producteur mondial, risque de réduire prochainement la disponibilité de l'héroïne sur les marchés, voire conduire à des pénuries.

"En 2023, il n'y a pas de changement sur l'héroïne brune (sous forme base, NDLR). On peut s'attendre à un changement avec une diminution de la teneur ou une consommation d'opioïdes de synthèse", observe Mme Cherki.

"En Ile-de-France, on observe un marché de l'héroïne blanche très transformée et très concentrée, avec parfois des teneurs supérieures à 50%. On observe aussi la circulation d'opioïdes de synthèse vendus comme de l'héroïne", poursuit-elle.

Ce fut le cas au printemps 2023: une série d'overdoses, dont une mortelle, a été signalée autour de Montpellier, associées à un produit qui était vendu comme de l'héroïne alors qu'il s'agissait d'un isotonitazène, un puissant opioïde de synthèse.

La 3-CMC est la cathinone de synthèse (dérivé synthétique du khat) la plus identifiée en 2023 dans le cadre du dispositif de l'OFDT.

"La 3-MMC a été remplacée par la 3-CMC, avec une molécule proche. Quand ils en achètent, les usagers ne savent pas forcément qu'il s'agit de 3-CMC", explique Sabrina Cherki.

Comme la 3-MMC avant elle, la consommation, production et revente de 3-CMC sont devenus illicites aux Pays-Bas, où sont hébergés de nombreux sites de reventes de nouveaux produits de synthèse (NPS).

Enfin, les analyses de MDMA confirment des teneurs élevées sous forme de cristal, dite "sortie du four" et consommée en "parachute" et une importante variabilité sous sa forme comprimée (ecstasy).

Sur 19 échantillons dosées en MDMA cristalline, les teneurs s'étendent de 9,3% à 100%, avec une médiane à 91,5%. Sous forme comprimée, les teneurs sont aussi variables, comme ailleurs en Europe et comme les années précédentes.