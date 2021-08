Drogue : Gérald Darmanin veut plus de contrôles dans les "beaux quartiers"

Consommer de la drogue, c'est faire vivre les trafic dans les quartiers défavorisés et être complice de l'exploitation des plus faibles par les dealers, a estimé le ministre.

Gérald Darmanin à Cavaillon, le 16 août 2021. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré jeudi 19 août vouloir renforcer les contrôles de consommateurs de stupéfiants, notamment dans les "beaux quartiers", où les clients ont leur "part de responsabilité" dans le financement des "réseaux criminels et terroristes".

"Il faut que l'on sache une chose, la drogue, c'est l'offre et la demande, et je veux dire ici à vos spectateurs que lorsqu'on consomme du cannabis, de la cocaïne, ça peut apparaître récréatif comme ça, et en fait vous faites vivre des gens qui exploitent des enfants de 14 ans, de 12 ans, de 11 et 10 ans", a déclaré le ministre sur BFMTV .

"Ils exploitent des personnes humaines, des gens que l'on fait dormir dans des caves pour tenir des barres d'immeubles, des pauvres gens qui ont des appartements HLM qui doivent cacher de l'argent, des nourrices. Ils tentent d'imposer la loi du plus fort, on fait partir cet argent à l'étranger", a-t-il insisté.

Ainsi, "fumer du cannabis, avoir de la cocaïne sur soi, c'est être complice de la mort de ce jeune homme" et "parfois, on finance des réseaux criminels et terroristes," a estimé Gérald Darmanin, évoquant la mort d'un adolescent de 14 ans à Marseille, sur fond de trafic de drogue.

Les "endroits bourgeois"

C'est pourquoi le ministre veut renforcer les contrôles qui visent les consommateurs de drogue, "mais pas seulement celle des jeunes de quartier ou de banlieue comme on dit trop rapidement".

"Je connais plein d'endroits bourgeois où on consomme du cannabis, où on consomme de la cocaïne, et dont on se dit pourquoi c'est le bordel à Marseille, pourquoi c'est difficile en région parisienne, a développé Gérald Darmanin. Les personnes qui sont de catégories sociales plus élevées font vivre ce trafic parfois . J'ai dit au préfet de police pour Paris, au directeur de la police nationale, que je veux aussi des contrôles contre la drogue dans les beaux quartiers pour éviter cette consommation" .

Les saisies de drogues en France ont bondi au cours du premier semestre de l'année, selon les chiffres donnés dimanche dernier au Figaro par Gérald Darmanin.

Une "bataille gagnée" contre la drogue

"Si l'on considère les priorités fixées il y un an, c'est-à-dire la reconquête de la rue pour empêcher que ces trafics minent nos quartiers et nos villages, nous avons gagné une bataille dans cette guerre difficile et très ancienne", avait affirmé le ministre de l'Intérieur dans un entretien mis en ligne par le quotidien. Sur les six premiers mois de l'année, 57 tonnes de cannabis ont été saisies soit 37% de plus par rapport à la même période en 2020 , "déjà une année record", souligne Gérald Darmanin, qui a fait de la lutte contre la drogue la priorité de son action.

L'augmentation des saisies concerne également la cocaïne (+91%) avec près de 9 tonnes interceptées, l'héroïne (+60%) et l'ecstasy (+24%). À ces prises de marchandises s'ajoutent les confiscations d'avoirs criminels (maisons, voitures, comptes en banque...), qui s'élèvent au premier semestre à 52 millions d'euros, en hausse de 53% par rapport à 2020.

"C'est un coup très dur qui est porté contre la drogue, et qui explique sans doute les règlements de comptes que nous connaissons", interprétait alors le ministre de l'Intérieur.