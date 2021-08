Drogue : Gérald Darmanin estime avoir "gagné une bataille" dans la "guerre" contre les trafics

Les saisies sont en forte hausse, a indiqué le ministre de l'Intérieur, évoquant, pour les six premiers mois de l'année, 57 tonnes de cannabis saisies soit 37% de plus qu'à la même période en 2020. L'augmentation des saisies concerne également la cocaïne (+91%), l'héroïne (+60%) et l'ecstasy (+24%).

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 26 juillet 2021. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Les saisies de drogues en France ont bondi au cours du premier semestre de l'année, selon les chiffres donnés dimanche 15 août au Figaro par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui estime avoir "gagné une bataille" dans la "guerre" contre le trafic de stupéfiants. "Si l'on considère les priorités fixées il y un an, c'est-à-dire la reconquête de la rue pour empêcher que ces trafics minent nos quartiers et nos villages, nous avons gagné une bataille dans cette guerre difficile et très ancienne", a affirmé le locataire de la place Beauvau dans un entretien au quotidien.

Sur les six premiers mois de l'année, 57 tonnes de cannabis ont été saisies soit 37% de plus par rapport à la même période en 2020, "déjà une année record", a déclaré Gérald Darmanin, qui a fait de la lutte contre la drogue la priorité de son action.L'augmentation des saisies concerne également la cocaïne (+91%) avec près de 9 tonnes interceptées, l'héroïne (+60%) et l'ecstasy (+24%).

A ces prises de marchandises s'ajoutent les confiscations d'avoirs criminels (maisons, voitures, comptes en banque...), qui s'élèvent au premier semestre à 52 millions d'euros, en hausse de 53% par rapport à 2020.

Un "coup très dur" contre la drogue

"C'est un coup très dur qui est porté contre la drogue, et qui explique sans doute les règlements de comptes que nous connaissons", a estimé le ministre de l'Intérieur, qui sera en déplacement ce lundi 16 août à Cavaillon (Vaucluse), théâtre ces derniers mois de plusieurs fusillades.

Par ailleurs, Gérald Darmanin a annoncé la création en septembre de dix nouveaux "quartiers témoins", avec des renforts de policiers et de gendarmes pour multiplier les contrôles contre les trafiquants, après ceux de la Goutte d'Or à Paris, de Faubourg de Béthune à Lille et à Villefontaine (Isère). Des quartiers de Lunel (Hérault) et Méru (Oise) sont concernés tandis que "tout Marseille", où "une opération anti-drogue (est menée) toutes les deux heures" selon le ministre, "est appelée à devenir 'quartier témoin'".

Le locataire de la place Beauvau a enfin confirmé le lancement en septembre d'une "grande campagne de sensibilisation" sur les dangers de la drogue au volant, en parallèle à un doublement des dépistages de stupéfiants "pour arriver à près de 800.000 d'ici fin décembre".