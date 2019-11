Drogba à la conquête de la Fédé ivoirienne

Retraité depuis un an, Didier Drogba vise la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), dont l'élection aura lieu l'année prochaine. La candidature de l'ancien capitaine des Éléphants est globalement bien perçue, alors que l'actuel numéro 1 de l'instance, Sidy Diallo, est critiqué par une partie des dirigeants de clubs.

" Le profil pour attirer des sponsors "

Les 13 et 14 novembre dernier, les rendez-vous de Didier Drogba au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, une banlieue plutôt chic d'Abidjan, ont au moins autant accaparé l'attention médiatique que la perspective du match Côte d'Ivoire-Niger, prévu le 16, et qualificatif pour la CAN 2021. Pendant deux jours, l'ancien attaquant de Marseille et Chelsea, 106 fois international ivoirien entre 2002 et 2014 et plusieurs fois capitaine des Éléphants, a rencontré des dirigeants des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3, appelés à voter. "", explique le dirigeant d'un club professionnel.Retraité depuis un an, Drogba (41 ans) a livré quelques informations évidentes sur ses intentions. "" L'allusion à l'enrichissement personnel, via les caisses de la FIF, n'a évidemment pas été balancée par hasard. Augustin Sidy Diallo, qui achève son deuxième mandat à la tête de l'instance, est accusé par ses détracteurs d'avoir mal utilisé l'argent récolté grâce aux différentes participations de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde en 2014 et à la Coupe d'Afrique des nations, qu'elle a notamment remportée en 2015. Plusieurs millions d'euros seraient sortis des caisses sans la moindre justification. "", s'agace Alain Gouaméné, l'ancien gardien international Lire la suite de l'article sur SoFoot.com