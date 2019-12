Dries Van Noten : « On a créé une manière de penser plus qu'un style »

A 61 ans, l'Anversois dirige sa maison de couture depuis plus de trente ans. Loin de l'inflation des précollections, il ne défile que quatre fois par an, et ne fait jamais de publicité. Retour sur le parcours d'un créateur à part.

Le 25 septembre, un événement sortait la fashion week parisienne de sa torpeur : l'excitant défilé Dries Van Noten, auquel le couturier Christian Lacroix avait apporté sa contribution inattendue. Dans la mode, les collaborations existent, mais elles se contentent généralement d'associer un designer et un artiste - les ego des directeurs artistiques ne favorisant pas les associations entre eux.

« J'ai été accusé d'appropriation culturelle. Mais si je dois faire des vêtements uniquement fondés sur le folklore belge, ça va être assez limité. »

Dries Van Noten, créateur anversois de 61 ans, a toujours suivi un chemin un peu différent. Ses défilés, au nombre de quatre par an (deux collections masculines, deux féminines) respectent le rythme des saisons, et n'ont jamais connu l'inflation des précollections et shows croisière ; ils ont lieu à Paris, mais son studio de création est resté en Belgique. La marque ne fait pas de publicité, ne travaille pas avec des influenceurs. S'il ne joue pas le jeu du marketing, Dries Van Noten peut compter sur son style, toujours identifiable : un travail poussé sur la couleur et les tissus dont l'expression la plus remarquable concerne des imprimés qui secouent des silhouettes androgynes, ou se superposent dans des tenues à la flamboyance baroque. Depuis sa création en 1986, la marque, indépendante jusqu'à son rachat par le groupe espagnol Puig en 2018, jouit d'un prestige constant.

A Anvers, le studio de Dries Van Noten est installé depuis 2000 dans un ancien entrepôt en brique sur les docks, dans un quartier lentement gagné par la gentrification. A l'intérieur, le dépouillement du lieu fait écho à la sobriété élégante du créateur (chino marine, pull en laine, baskets blanches et écharpe bleue). Le Flamand s'exprime dans un français parfait, mais pourrait tout aussi bien faire l'interview en anglais. Il dit traverser une période de travail intense car il lui faut avancer une grande partie de la collection masculine avant Noël, mais rien dans son attitude ne trahit de tension.

