Dries Mertens entretient sa légende au Napoli

En ouvrant le score face au Barça en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions (1-1), Dries Mertens a rejoint Marek Hamšík en tête des meilleurs buteurs de l'histoire du Napoli avec 121 pions. Une place méritée, tant l'attaquant belge a enchaîné les buts depuis son arrivée en Italie en 2013. Le tout, sans faire de bruit.

Une vie dans l'ombre

Son sourire et ses pas de danse avec Lorenzo Insigne témoignent de son bonheur. Dries Mertens a réalisé quelque chose de grand, plus grand que la beauté de son but face au Barça de Marc-André Ter Stegen qui n'a pu empêcher cet amour de frappe enroulée de filer dans sa lucarne. Ce qui est immense, c'est que ce but soit le 121inscrit par Dries Mertens avec le Napoli, faisant de lui le co-meilleur buteur de l'histoire du club à égalité avec Marek Hamšík. Pas étonnant, lorsque l'on connaît le talent de l'ancien du PSV Eindhoven pour envoyer des ballons au fond des filets.Ce but, Dries Mertens y pensait depuis quelques mois maintenant. Alors que des rumeurs l'envoyaient loin de Campanie l'été dernier, l'international belge avait clamé haut et fort son amour du Napoli à la: "" C'est désormais chose faite, même s'il lui manque encore un pion avant d'être seul en tête de ce classement. Cela ne devrait pas être trop dur à réaliser, étant donné la vitesse à laquelle Dries Mertens enfile les pions. Car si le Diable Rouge n'est pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Ciro Immobile, il n'en reste pas moins un buteur d'exception. Pourtant, le nom de l'attaquant de 32 ans n'apparaît jamais dans le débat des meilleurs avant-centres du monde. La faute à des performances qui passent souvent au second plan, à l'image de ses 28 buts en Serie A lors de la saison 2016-2017 ne lui permettant pas d'être meilleur scoreur (Edin Džeko, avec 29 pions, remportera ce prix). Sans parler de la sélection belge où Mertens apparaît comme le quatrième meilleur joueur offensif derrière Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne.Mais à la différence de beaucoup d'autres buteurs, Dries Mertens n'est pas seulement un strikeur. Son double-double (seize buts et onze passes décisives en championnat) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com