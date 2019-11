Dresde: forte récompense pour retrouver les cambrioleurs du musée

Une des pièces volées au palais royal de Dresde le 25 novembre 2019, sur une photo fournie le même jour par la police de Dresde ( Green Vault (Gruenes Gewoelbe) / Juergen KarpinskiDresden Police )

Les enquêteurs offrent une récompense de 500.000 euros pour tout renseignement dans l'affaire du cambriolage d'un musée à Dresde (Allemagne), au cours duquel une dizaine de pièces, dont un diamant de 49 carats, ont été volées.

Cette somme est réservée aux "particuliers" qui permettraient l'arrestation des voleurs, qui seraient au moins quatre, et la découverte du butin, d'une dizaine de pièces comportant au total plusieurs "centaines" de diamants, ont précisé dans un communiqué le parquet de Dresde et la police fédérale.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour résoudre cette affaire", assurent les enquêteurs après ce vol, commis lundi à l'aube, qui a choqué l'Allemagne.

Un groupe d'enquête d'une quarantaine de personnes, baptisé "Epaulette", a été constitué.

Lundi, peu avant 05H00 du matin (04H00 GMT), quatre cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans le musée de cette ville baroque de l'ex-RDA pour y dérober des parures datant du XVIIIe siècle.

Onze pièces ont été volées complètement, tandis que des parties individuelles de trois autres pièces manquaient également. Parmi elles figure le blanc de Dresde, également appelé Diamant blanc de Saxe, comportant 49 carats.

La direction du Grünes Gewölbe (Voûte verte) avait qualifié lundi les pièces volées d'une valeur historique et culturelle "inestimable" et non chiffrable.

