Draxler a sonné

Ecarté des terrains pendant trois mois à la suite d'une blessure au pied, Julian Draxler revient petit à petit au sein d'un milieu parisien sans cesse chamboulé. Face à Nantes, mercredi soir, l'Allemand devrait être titulaire et ainsi confirmer son statut d'homme de main officiel de Thomas Tuchel.

Draxler, l'indispensable

Cela fait déjà trois ans qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et on l'avait déjà presque oublié. Elle ne remonte pourtant pas si loin, l'époque où Julian Draxler était indispensable dans le onze de départ du PSG. Sans même parler d'un statut de titulaire, sa présence au sein de l'effectif parisien était même encore vitale. Il n'y a qu'à se rappeler l'an dernier, à la même période, et se souvenir des discours hebdomadaires de Thomas Tuchel qui se plaignait sans cesse de son effectif trop juste au milieu de terrain. Un temps où le coach allemand comptait plus que jamais sur Draxler, au point de l'utiliser à 46 reprises toutes compétitions confondues lors de cette saison 2018-2019. Loin d'être un simple figurant, Draxler est même le gars sûr dont Tuchel a toujours eu besoin.