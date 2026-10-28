Drame ferroviaire en Espagne : Marcos Llorente furieux envers le Ministre des transports

Dramatique. Ce mercredi matin, un terrible accident ferroviaire est survenu en Espagne sur la ligne ferroviaire reliant Madrid à l’Andalousie. À l’heure où ces lignes sont écrites, on compte déjà 64 morts . Le pays entier se trouvait déjà endeuillé il y a moins d’un an à la suite d’une collision entre deux trains à Adamuz dans la région de l’Andalousie et c’est cet enchaînement qui a fait dégoupiller Marcos Llorente .

« Que le cirque continue »

Le milieu/défenseur/complotiste de l’Atlético de Madrid a dès lors posté une story sur Instagram dans laquelle il ne manque pas de dénoncer le comportement du Ministre des transports espagnol. …

AP pour SOFOOT.com