Drame de Furiani : faut-il arrêter de joueur le 5 mai ?

Près de 28 ans après les faits, la catastrophe de Furiani continue de meurtrir la Corse. Après de nombreuses années de combat contre les instances dirigeantes du football français, le collectif des victimes du 5 mai 1992 va, peut-être, obtenir gain de cause. Ce jeudi, un projet de loi visant à sacraliser cette date solennelle sera débattu à l'Assemblée nationale.

La Corse, terre de débats

Le 5 mai 1992, quelques minutes avant la demi-finale de Coupe de France entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille, la tribune Armand-Césari du stade Furiani s'effondre. Ce soir-là, elle emporte avec elle 18 âmes, en blesse 2357 autres, déchirant ainsi le cœur de la Corse, ses habitants, et naturellement celui de tout le reste de la France. Ceux qui ont assisté à la scène de près ou depuis leur télévision conservent un sentiment d'horreur toujours présent aujourd'hui. À la suite de ce drame qualifié de plus grande tragédie du sport français, le président en fonction, François Mitterrand, avait alors promis dans l'émotion : "". Promesse rapidement tombée aux oubliettes. Vingt-huit ans après les faits, des rencontres sont jouées chaque année à cette date, au plus grand désespoir des victimes et de leurs familles. "", confie le député de Haute-Corse, Michel Castellani.De fait, depuis de nombreuses années, le collectif des victimes de la catastrophe de Furiani se bat, corps et âme, pour obtenir le gel des matchs se déroulant le 5 mai. Une initiative soutenue en masse, en premier lieu par le Sporting Club de Bastia, mais également par des personnalités sportives et des supporters de nombreux clubs. "