Drame à Nanterre : bavure policière, bravoure citoyenne

Mardi, à Nanterre, un contrôle policier a coûté la vie à Nahel, 17 ans, alors au volant de sa Mercedes jaune. Avant d'embraser les banlieues, cette interpellation meurtrière a suscité de vives réactions parmi les footballeurs français. Aujourd'hui, ces derniers endossent le rôle de porte-parole d'une jeunesse et de quartiers qui n'accepteront pas de se laisser abattre.

« Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. » Qu’ils passent leurs vacances à Tokyo, Miami ou sous des palmiers, Jules Koundé, Kylian Mbappé et Mike Maignan ont tous eu la même pensée qui leur a traversé l’esprit. Les trois internationaux français ont beau avoir un quotidien radicalement opposé au climat ambiant dans les banlieues françaises, ils ont tous été choqués par ce qui ne devait être, à l’origine, qu’un simple contrôle routier, mais qui a fini par coûter la vie à Nahel. À 17 ans, il n’avait certainement rien à faire au volant de cette Mercedes AMG jaune. Mais à 17 ans, et un coup d’accélérateur plus tard, sa place était encore moins encastré dans le décor avec une balle dans le thorax.

Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com