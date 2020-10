Dragon Ball ZZ

Comme Son Goku et les héros de l'enfance qui squattent à jamais les recoins bénis de l'imagination de tout adulte à peu près fonctionnel, Zinédine Zidane est increvable. Preuve en est ce samedi, où le coach madrilène, annoncé en danger sur le banc du Real, a triomphé avec les siens d'un Barça impuissant en seconde mi-temps.

Le Real fait plier le Barça

La force tranquille

Le

On ne sait pas si, jadis, Zinédine Zidane a invoqué le dragon Shenron, pour lui demander de lui octroyer une forme d'immortalité footballistique. La vraie vie a beau ne pas être aussi trépidante qu'un combat de, celle de l'ex-meneur de jeu reste quoi qu'il arrive autrement plus funky qu'un épisode de. Le Mondial 1998, l'Euro 2000 et la Coupe du monde 2006 sont loin, pourtant, mais ceux qui se sont émerveillés des prouesses de ZZ dans l'enfance puis l'adolescence - l'âge où l'on se forge ses premières idoles - entretiennent certainement un rapport d'autant plus sacralisé avec l'ex-numéro 10 des Bleus.De fait, quatorze ans après son retrait des terrains, Zinédine Zidane est toujours là pour les accompagner et rien, absolument rien, ne semble capable de faire descendre ce bonhomme-là de son piédestal. Celui que les médias espagnols annonçaient en danger sur le banc d'un Real dernièrement fébrile en a fait une nouvelle démonstration ce samedi : la Maison-Blanche a dominé le Barça, et lea relancé sur la piste aux étoiles un type qui ne semble décidément pas près de s'écarter des sentiers de la gloire.Pour en arriver là, Zidane a fait du Zidane. Alors que le Real avait piteusement perdu face au Shakhtar Donetsk en C1 en milieu de semaine, il a fait son mea culpa tactique, en toute sobriété :