Doutes sur la tenue du référendum sur le climat, Macron critiqué

Le président français Emmanuel Macron assiste depuis l'Elysée, à Paris, au sommet sur le climat organisé par visioconférence, le 22 avril 2021 ( POOL / Ian LANGSDON )

Le référendum sur le climat est-il déjà compromis? Le JDD affirme qu'Emmanuel Macron a renoncé au scrutin, déclenchant les foudres des écologistes qui manifestent dimanche, tandis que le chef de l'Etat assure toujours vouloir modifier la Constitution.

La modification de l'article premier de la Constitution pour y intégrer la protection du climat "n'est en rien enterrée", a assuré l'Elysée dimanche, sans évoquer le référendum par lequel le président souhaitait valider ce changement de la loi fondamentale.

"Si les choses restent en l'état, il ne pourra pas y avoir de référendum", a pourtant admis sur Radio J le président de l'Assemblée Richard Ferrand. "Au Sénat il y a une majorité plus conservatrice (...) sur les questions environnementales".

Le Sénat, contrôlé par la droite et qui doit examiner lundi le texte déjà voté par l'Assemblée nationale, "a fait le choix de vider de sa substance la proposition de la convention citoyenne pour le climat (CCC), et donc d'empêcher l'accord", accuse aussi dans le JDD le député le porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée Pieyre-Alexandre Anglade.

Le député LREM Pieyre-Alexandre Anglade à l'Assemblée nationale, le 5 mars 2019 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Le projet de loi inspiré par la CCC grave à l'article 1er de la Loi fondamentale que la France "garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique". Or la majorité du Sénat rejette le terme "garantit", qui donnerait selon elle à la préservation de l'environnement une forme de priorité sur les autres principes constitutionnels.

- "Signal inquiétant" -

La révision constitutionnelle n'est possible que si le texte est adopté en termes identiques par l'Assemblée et par le Sénat. La révision peut ensuite, au choix du président, être soit soumise à référendum, soit au Parlement réuni en Congrès. Celui-ci statue à la majorité des 3/5e.

"C'est la faute d'Emmanuel Macron", qui a fait "comme d'habitude une promesse qu'il ne pouvait pas tenir", a accusé sur FranceInfo le secrétaire national d'EELV Julien Bayou.

Candidat en tête de liste en Ile-de-France pour les élections régionales de juin, il s'est adressé aux participants aux marches pour le climat en leur assurant qu'EELV allait "traduire en acte" dans les régions les propositions de la CCC.

Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, à Paris, le 19 janvier 2021 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les partis de gauche de LFI au PS en passant par EELV ont signé ensemble une tribune vendredi dans Libération pour appeler à participer aux marches climat organisées dans 150 villes. Ils brocardent notamment la loi climat adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mardi, qu'ils trouvent insuffisante.

Dénonçant "un nouvel engagement sur l'écologie renié par Emmanuel Macron et LREM, et sans doute l'un des plus importants", le député écologiste Matthieu Orphelin a jugé pour sa part que "le gouvernement manœuvrait pour que le processus n'aille pas au bout, refusant toutes concertations avec le Sénat".

L'annulation éventuelle du référendum "envoie un signal inquiétant sur la prise de conscience sur ces sujets chez les parlementaires", a noté Greenpeace, en rappelant que l'Etat, signataire de l'accord de Paris sur le climat "a déjà une obligation de lutte contre le changement climatique au regard de la Charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité".

- Bras de fer -

Le sénateur LR Bruno Retailleau à Paris, le 21 octobre 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

La droite, engagée par ailleurs dans un bras de fer avec la majorité aux élections régionales, a accusé le chef de l'Etat "d'hypocrisie". La tension, de ce côté, s'inscrit dans le contexte d'une OPA poursuivie par Emmanuel Macron sur l'électorat de la droite modérée en vue de 2022.

"Avant même que le Sénat n'ait voté quoi que ce soit et que la discussion avec l'Assemblée nationale ne s'engage, Emmanuel Macron nous accuse de blocage pour justifier l'annulation d'un référendum dont il ne voulait pas. La manœuvre et l'hypocrisie sera la marque de cette dernière année de mandat", a tweeté le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Alors que Le JDD affirme, citant des sources anonymes dans la majorité et à l'Elysée, qu'Emmanuel Macron a déjà renoncé à organiser ce référendum, l'Elysée assure que "la bataille n'est pas finie" et que "la cause écologique demeure l'une des priorités du président".

Les 146 mesures de la CCC "viennent compléter l'agenda écologique du président", rappelle l'Elysée, qui fait valoir "trois lois majeures de transformation dans l'énergie, les transports et l'économie circulaire, la loi sur les hydrocarbures, auxquels s'ajoutent les 30 milliards d'euros +verts+ du plan de relance".

