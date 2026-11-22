Doué gravement blessé au genou droit, opéré d'ici la fin du mois

Ligue 1 - OGC Nice contre Paris Saint-Germain

PARIS, 22 novembre (Reuters) - ‌L'attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué ​souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et ​subira une intervention chirurgicale d'ici la fin ​du mois, a ⁠annoncé dimanche le PSG.

L'international de 21 ‌ans a quitté la pelouse de Nice en larmes ​avant la ‌fin de la première ⁠mi-temps du match remporté 3-2 samedi soir par le PSG. On ignore ⁠encore ‌combien de temps il sera ⁠absent des terrains.

Sa blessure est ‌un nouveau coup dur ⁠pour le double champion d'Europe ⁠en titre, ‌déjà privé de son ailier géorgien ​Khvicha Kvaratskhelia, ‌lui aussi victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ​du genou droit lors d'un match de Ligue ⁠des champions contre le FC Barcelone le mois dernier.

Le club parisien retrouve la competition européenne mercredi soir face à l'AS Roma.

(Jean-Stéphane Brosse, avec ​Vincent Daheron)