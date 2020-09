Dortmund se vautre contre Augsbourg, Leverkusen et Leipzig se neutralisent

Sensation lors de la deuxième journée de Bundesliga : emprunté, le Borussia Dortmund a concédé une défaite aussi éclatante que logique sur la pelouse d'Augsbourg (2-0), nouveau leader, alors que le Borussia Mönchengladbach a été accroché par l'Union Berlin (1-1). Dans le même temps, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig se sont entrechoqués (1-1).

Augsbourg 2-0 Borussia Dortmund

Haaland, les lunettes et l'eau glacée

10-4 : c'était le tarif infligé par le Borussia Dortmund à sa victime préférée - Augsbourg - la saison dernière. Mais cette fois la donne a changé et les intermittents du spectacle bavarois se sont transformés en féroces mercenaires aux dents longues. Du combat à outrance et de l'agressivité en veux-tu en-voilà : voilà comment on fait dévisser les jeunes ouailles de Lucien Favre, qui, elles, n'ont toujours pas résolu leurs problèmes sur coups de pied arrêtés défensifs. Felix Uduokhai ne s'est ainsi pas fait prier pour placer sa tête devant Manuel Akanji et ouvrir le score avant la pause, samedi (1-0, 40).Vexé, le BvB a ensuite mis les bouchées doubles pour tenter d'égaliser après l'entracte, mais le deuxième du dernier opus a laissé des espaces dans lesquels Daniel Caliguri a plongé pour doubler la mise (2-0, 54), faisant au passage de Thomas Meunier sa chose. Les entrées de Julian Brandt ou de Reinier n'y changeront rien : Dortmund prend son premier coup de froid alors que l'automne point à peine le bout de son nez.