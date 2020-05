Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund se rapproche du Bayern, Leverkusen grimpe sur le podium Reuters • 23/05/2020 à 18:05









par Matthieu Cointe (iDalgo) Dortmund enchaîne. Après la victoire des hommes de Lucien Favre la semaine dernière contre Schalke 04 (4-0), le Borussia est venu à bout de Wolfsburg (2-0). La solution est venu des côtés avec des réalisations de Raphael Guerreiro et Achraf Hakimi. Le BVB revient à un point du Bayern, qui jouera contre Francfort en début de soirée. La bonne opération du jour est pour Leverkusen. Vainqueurs 3-1 à Monchengladbach cet après-midi, Peter Bosz et ses hommes grimpent sur le podium et peuvent prétendre à une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Kai Havertz a inscrit un deuxième doublé en 6 jours. De son côté, le Werder Brême sort la tête de l'eau après sa victoire à Fribourg (1-0). Les Verts et Blancs reviennent à deux points de Dusseldorf, 16e et barragiste. Dans la dernière rencontre prévue à 15:30, la lanterne rouge Paderborn a concédé le nul contre Hoffenheim.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.